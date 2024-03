Concert par le Choeur de The First Baptist Church of the Fernandina Beach (USA) Vierville-sur-Mer, samedi 23 mars 2024.

Concert par le Choeur de The First Baptist Church of the Fernandina Beach (USA) Vierville-sur-Mer Calvados

Concert par le Chœur de The First Baptist Church of the Fernandina Beach (USA) organisé par l’ADTLB.

A l’occasion du 80ème anniversaire du Débarquement, l’ADTLB va recevoir cette année plusieurs ensembles musicaux venant des Etats-Unis.

Le deuxième concert sera donné par le chœur de la First Baptist Church de Fernandina Beach (Floride USA)

Le chœur est composé de membres bénévoles âgés de 14 à 92 ans qui aiment chanter le répertoire classique et sacré. Ce chœur, dirigé par la directrice des ministères de la musique, Jennifer Hudson, a donné de nombreux concerts. Il est honoré de pouvoir commémorer le 80e anniversaire du Débarquement, ici en Normandie.

Ils interpréteront des chants religieux aux couleurs et rythmes typiquement américains, très proches souvent des gospels.

Ce concert est réalisé en collaboration avec la commune de Vierville-sur-Mer et le soutien d’Isigny Omaha Intercom.

Gratuit pour tous.

Autres informations Réservations, informations ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/

Réservation en ligne https://www.helloasso.com/associations/adtlb-association-de-developpement-territorial-local-du-bessin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:30:00

fin : 2024-03-23 20:30:00

Eglise

Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie adtlb@orange.fr

