Lot EUR Le Chœur de Figeac , cet ensemble vocal, composé d’une quarantaine de choristes, dirigé par son chef de chœur et directeur musical Peter Nowfel, accompagné par les musiciens de l’orchestre de chambre Camérata vous proposent un concert où le public entendra la messe de WA Mozart et autres œuvres pour le plus grand plaisir de ses auditeurs ! @choeur de Figeac

