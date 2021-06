Cannes musée des explorations du monde(ex- castre) Alpes-Maritimes, Cannes Concert par l’accordéoniste Solène Normant musée des explorations du monde(ex- castre) Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

musée des explorations du monde(ex- castre), le samedi 3 juillet à 19:00

Solène Normant est une accordéoniste remarquable de la jeune génération. Elle a entrepris il y a quelques années l’écriture d’un répertoire personnel qui est une véritable fusion entre l’histoire de l’instrument qu’elle connaît bien, la musique classique qu’elle a beaucoup pratiquée et les influences modernes de ses rencontres musicales.

Entrée libre sur inscription

Concert de l'accordéoniste Solène normant dans le jardin musée des explorations du monde(ex- castre) Le Suquet, 06400 Cannes

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T21:00:00

