Maine-et-Loire Candé 10 EUR Concert avec la Chorale Eclats de Voix et en seconde partie, la chorale Chorum Conflantis d’Écouflant.

Thème du concert : l’Envie.

Concert proposé par la chorale Éclats de Voix, les 28 et 29 janvier 2023, à la salle Beaulieu de Candé.

