Concert par Francis Jacob : Chorals allemands baroques pour orgue Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim, dimanche 9 juin 2024.

Francis Jacob est professeur d’orgue au Conservatoire de Strasbourg, concertiste (en solo ou au sein des ensembles Gli Angeli, Hathor Consort, Le Concert Royal…). 9 juin et 6 juillet 1

http://www.asamos.org/

Francis Jacob participe (au continuo à l’orgue) à l’intégrale des cantates de J. S. Bach, avec l’ensemble Gli Angeli à Genève. Ce projet initié par Stephan MacLeod s’étale sur plus de 15 ans, à raison de 2 ou 3 concerts par an, pour présenter au public ce corpus de plus de 200 cantates. 50 cantates données jusqu’à présent feront l’objet d’une publication discographique, pour laquelle Stephan MacLeod a proposé à Francis Jacob d’enregistrer une version pour orgue de chaque choral présent dans les cantates (qui terminent la plupart du temps par un choral, qui est la base du chant liturgique luthérien). Francis Jacob propose le 9 juin un concert à Saessolsheim consacré à ce magnifique répertoire que sont ces chorals luthériens baroques pour orgue. Sur l’orgue Aubertin, idéal pour ce style de musique, il jouera un choix de chorals pour orgue, allant de précurseurs de J. S. Bach (Weckmann, Buxtehude) à des musiciens des générations suivantes (Oley, Krebs…), avec quelques uns des beaux chorals des différents recueils de J. S. Bach lui-même. L’invention pour ces chorals pour orgue est riche : certains sont puissants, d’autres tout en douceur, certains sont courts, d’autres développés, certains présentent une musique vivante et entraînante, d’autre se distinguent par leur atmosphère tranquille et recueillie.

L’orgue de Saessolsheim de style baroque allemand, construit par Bernard Aubertin en 1995, est idéal pour l’interprétation de la musique baroque allemande, J. S. Bach en particulier. Si vous souhaitez participer à un co-voiturage, comme passager ou conducteur, contactez l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim, qui essaiera de l’organiser. Co-voiturer c’est : faire des économies, une bonne démarche par rapport à l’environnement, simplifier le parking, peut-être faire des rencontres sympathiques… Renseignements, réservation : ASAMOS, par téléphone : 03 88 70 52 75 – 06 88 12 54 79 ; e-mail : asamos@orange.frhttp://asamos.org – https://www.facebook.com/SaessolsheimConcerts/

Entrée gratuire – libre participation (plateau à la sortie).

Vidéos de Francis Jacob à l’orgue de Saessolsheim : https://www.youtube.com/watch?v=-rVYvAzaFKg&list=PLWrIK6sTZaNb4iGCYKj6uamIedEKKQy0j

