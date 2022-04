Concert “Papier à fleurs” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Concert “Papier à fleurs” Valence, 7 mai 2022, Valence. Concert “Papier à fleurs” Les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence

2022-05-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-07 23:00:00 23:00:00 Les Zythonautes 35 allée Ducretet

Valence Drôme ‘Papier à Fleurs’ diffuse une musique qui semble ressurgir d’une chambre oubliée de la maison avec un jolie papier à fleurs qui nous rappelle un ancien temps… les 70’s! contact@leszythonautes.fr +33 7 67 68 37 61 Les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence

