Concert “Pange Lingua” : “la découverte de l’orgue” Église du Sacré-Coeur, 19 septembre 2021, Charolles.

Concert “Pange Lingua” : “la découverte de l’orgue”

Église du Sacré-Coeur, le dimanche 19 septembre à 17:00

Mais hélas, l’orgue souffre souvent d’être si peu connu… Et tout d’abord, il n’y a pas “d’orgue”: il y a “les orgues”, car le style de l’instrument et de sa musique n’a pas cessé de changer de siècle en siècle, de pays en pays. Celui de Charolles a le franc-parler et la beauté des timbres de l’orgue français du début du XVIIème siècle: mais sa “clarté de diction” se prête à d’autres répertoires … C’est ce que l’on découvrira grâce à l’organiste de renom Francis JACOB (Strasbourg) dont le parcours “Pange Lingua” propose des oeuvres de N. de Grigny, J.S. Bach et L. Couperin. [[https://youtu.be/fP-Z5xAX1ho](https://youtu.be/fP-Z5xAX1ho)](https://youtu.be/fP-Z5xAX1ho)

Placement et participation libres

Pour les Journées du Patrimoine, quel plus bel objet à proposer qu’un orgue ? Découverte des yeux, découverte des oreilles..

Église du Sacré-Coeur Place de l’Église 71120 Charolles Charolles Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00