Concert Palme 2021 Troyes, 20 novembre 2021, Troyes.

Concert Palme 2021 La Chapelle Argence 10 rue Breslay Troyes

2021-11-20 20:00:00 – 2021-11-20 02:00:00 La Chapelle Argence 10 rue Breslay

Troyes Aube Troyes

Eur Nous vous rappelons que l’accès au sein de La Chapelle Argence nécessite un certain nombre de consignes à respecter dans le cadre du Covid 19. LE PASS SANITAIRE : Dès l’âge de 12 ans, obligation de présenter un passe sanitaire complet et valide à la ou les personne(s) habilitée(s) présente(s) à l’entrée de l’Espace Argence ou du site. (Le pass sanitaire consiste à présenter, au format numérique (via « Mon carnet » de l’application Tous Anti Covid) ou papier, une preuve sanitaire, parmi les 3 suivantes (une de ces 3 preuves suffit) : L’attestation de vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet : 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 28 jours après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson & Johnson) ; 7 jours après l’injection du vaccin chez les personnes ayant eu le Covid-19 (1 seule injection) / La preuve d’un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 72h maximum / Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Il permet d’indiquer un risque limité de réinfection au Covid-19 / Un certificat médical attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des 3 documents précités. LA DISTANCIATION PHYSIQUE : Limiter les rapprochements et/ou regroupements dans les flux de circulation, accueil et toilettes. -PORT DU MASQUE « GRAND PUBLIC » de catégorie 1 ou de type chirurgical : Le port du masque est recommandé (mais non obligatoire) en intérieur et en extérieur pour toute personne à partir de 6 ans, y compris pour les spectateurs assis. DESINFECTION DES MAINS : recommandée à l’entrée de la salle, à l’entrée et à la sortie de scène et régulièrement sur le temps de présence sur site.

amedutemple@gmail.com http://www.studios-ame-du-temple.com/

La Chapelle Argence 10 rue Breslay Troyes

dernière mise à jour : 2021-11-09 par