Concert Pai Xango Place de la Mairie Laruns, vendredi 12 avril 2024.

Concert Pai Xango Place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Pai Xango est un groupe de Rumba Tropical alternatif Franco-Galicien, né dans le sud ouest de la France.

Habitués de la scène et du live, ils ont bourlingué chacun de leur coté dans différents groupes, et c’est en se croisant à plusieurs reprises sur des festivals que l’envie leur est venue de jouer ensemble.

Leur musique est un mélange de Rumba traditionnelle, de musique afro latino et de Covers sur-vitaminées, une guitare rythmique endiablée, un ukulélé-Basse, des percussions aux pieds et des chants à la fois poétiques, optimistes et révolutionnaires, le tout dans une énergie hautement contagieuse.

Vous l’aurez compris, la recette de Pai Xango c’est la Fiesta et la Buena Onda !!! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 21:00:00

fin : 2024-04-12

Place de la Mairie L’Estive

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Pai Xango Laruns a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées