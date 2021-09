CONCERT PACO IBANEZ Montpellier, 28 septembre 2021, Montpellier.

Pour fêter le centième anniversaire de son ami Edgar Morin, Paco Ibáñez nous offre un concert exceptionnel, ici, à Montpellier, ville d’adoption du sociologue aux dimensions XXL.

Traduit dans 28 langues, publié dans 42 pays, Edgar Morin a commencé son parcours moral en s’engageant dans la Résistance, avant d’avoir vingt ans. Quatre-vingt ans plus tard, on le voit publier des livres et arpenter les plateaux de télévision pour continuer de défendre, joyeusement et inlassablement, son éthique humaniste et l’avènement d’une « politique de civilisation » intégrant la conscience écologique, la solidarité humaine et la paix. Il est un penseur majeur, dont la méthode a inspiré la philosophie contemporaine. Il représente un siècle d’idées neuves, d’intelligence sans cesse renouvelée, audacieuse et profonde. On est touché aussi par son histoire, stupéfait par sa jeunesse éternelle, réconforté par son œil malicieux et sa parole claire.

On ne s’étonne pas que Paco Ibáñez, autre grand amoureux de la vie, compte parmi ses amis. Le chanteur et compositeur qui a fait découvrir aux Français les poètes espagnols, et fait connaître Georges Brassens au monde entier, celui dont Dali a fredonné « La mala reputacion » entre ses moustaches, est lui aussi un homme engagé, en lutte perpétuelle pour la fraternité. En pleine tournée internationale, cette soirée consacrée à l’amitié est unique, un moment non renouvelable où Paco est entouré des artistes qui lui sont les plus proches, un bonheur qu’il faudra saisir sur le vif.

Et comme on ne paye pas pour assister à un anniversaire, la Ville de Montpellier a décidé de faire de cet évènement une soirée gratuite, dans son théâtre le plus emblématique !

Pass Sanitaire requis

Concert gratuit sur réservation à l’adresse mail suivante : pierre.espallac@ville-montpellier.fr

