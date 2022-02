Concert : Ozzy & The Roasted Coasts Saint-Dizier, 16 mars 2022, Saint-Dizier.

Concert : Ozzy & The Roasted Coasts Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Saint-Dizier

2022-03-16 18:30:00 – 2022-03-16 Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle

Saint-Dizier Haute-Marne Saint-Dizier

Combo composé de six musiciens, emmenés par Ozzy, batteur-chanteur, distille une musique à la croisée des folklores traditionnels celtiques, de la country et du rock. Bodhran, accordéon et autres fiddle, whistle, bouzouki et cornemuse se mèlent joyeusement à une rythmique des plus électrique.

Musique celtique. Sur réservation. A 18h30.

+33 3 25 56 56 66

Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Saint-Dizier

