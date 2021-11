Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Concert Overdrivers + Voorhees + Nuclear Revenge Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Concert Overdrivers + Voorhees + Nuclear Revenge
TARBES 23 rue Paul Cézanne
Tarbes

2021-12-18 21:00:00

Tarbes Hautes-Pyrénées 5 5 EUR 2015 : Un mur de décibels s’abat sur les Terres du Nord. Quatre rockers débarqués de nulle part décident de mettre à sac toutes les scènes de la région.

Explosant tout sur leur passage à grands coups de Marshall poussés à bloc, nos quatre gaillards décident très vite d’aller semer le chaos en dehors de leurs terres natales. Ils conquièrent d’abord le reste des territoires de France et de Navarre, puis lancent diverses expéditions à l’étranger.

La tempête électrique d’OVERDRIVERS se déchaîne, plus rien ne l’arrête. Face à la fureur destructrice de leur Rock’N’Roll Tout-Puissant, personne ne résiste. + d’infos sur le site internet La Gespe communication@lagespe.com +33 5 62 51 32 98 https://www.lagespe.com/ TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes

