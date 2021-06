Épinal Épinal Épinal, Vosges CONCERT OUVERTURE VENETIAE -ENSEMBLE ALLIANCE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

CONCERT OUVERTURE VENETIAE -ENSEMBLE ALLIANCE Épinal, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Épinal. CONCERT OUVERTURE VENETIAE -ENSEMBLE ALLIANCE 2021-07-15 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-15 Rue Gambetta KIOSQUE DU COURS

Épinal Vosges 25 instrumentistes: Ensemble Alliance et Atelier Musical Aperto.

Participation de l’Association Venise à Remiremont. Déambulation des costumés vénitiens dans les jardins du Cours au son de Vivaldi à18h Participation libre mais nécessaire. 25 instrumentistes: Ensemble Alliance et Atelier Musical Aperto.

