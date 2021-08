Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Concert – Outroduction – Les terrasses en fête Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Concert – Outroduction – Les terrasses en fête Saint-Brieuc, 30 août 2021, Saint-Brieuc. Concert – Outroduction – Les terrasses en fête 2021-08-30 18:30:00 – 2021-08-30 19:30:00 Glenmor Pub 10 Place du Chai

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Outroduction (Rock).

Tout au long de l’été un programme d’animations est proposé par la ville de Saint-Brieuc et les commerçants : des propositions musicales à découvrir en flânant dans les rues de la ville, à proximité d’un café, d’une terrasse ! +33 6 85 55 60 11 Outroduction (Rock).

