On l’avait découverte en France en 2013 avec Soul of Morroco, suivi de Zarabi. La Maroco-Amazighe Oum nous revient avec Daba, 3e album enregistré en 2019 sous la direction artistique de la poétesse et oudiste palestinienne Kamilya Jubran.

Au-delà de ses racines – parfaitement assumées – Oum El Ghaït Benessahraoui, Africaine d’origine amazighe née à Casablanca, incarne l’essence de la femme moderne, combative, attentive aux mondes extérieurs et intérieurs. En darija, l’arabe populaire marocain, ou en berbère, elle chante la condition des femmes, l’état de la planète, la douleur des migrants et la nécessité. Puisant en elle la force de faire face aux agressions du monde tout en préservant sa vision poétique, et offrant en partage son espoir et ses rêves.

Son chant, nourri à travers les vents de sable du désert et les tumultes de la ville, lui a ouvert une carrière d’abord nationale, avec deux albums qui l’ont hissé au rang d’égérie. En traversant la Méditerranée en 2013, elle séduit le public français avec Soul of Morroco, un album qui dessine un portrait soul-jazz et oriental de la jeune diva.

Deux ans plus tard, le tableau se précise avec Zarabi, fruit d’un enregistrement effectué dans une oasis aux portes du Sahara. Le titre signifie « tapis » – celui-ci est tissé des fils de la tradition et de la modernité et bien sûr vole et l’emmène vers d’autres horizons.

Sa notoriété grandissante la stimule vers une expression plus riche encore. Elle confie la réalisation artistique de Daba, sorti en 2019, à l’exigeante oudiste expérimentale et poétesse palestinienne Kamylia Joubran. Les deux femmes unissent les saveurs acoustiques du oud, de la contrebasse, de la trompette, de la basse et des percussions à des textures électroniques subtiles, plus proches des avant-gardes que du tout venant des dance-floors. Et par-dessus s’élève le chant profond d’Oum, son âme et sa poésie combative et chaleureuse.

(c)Lamia_Lahbabi