Loire-Atlantique Clisson 6 EUR Le Goupe Ouktaï de Nantes trio Electo ( musiques du spectacle svvc « je rêvais d’un autre monde » sur le site du Hellfest en septembre dernier et du spectacle » la porte à côté » de la Cie baltimbanques

Duo D2V, Dés-accords2Voix.

Reprise de chansons françaises variées sauce maison (folk, rock, reggae, rap…), à la guitare et à l’énergie.

Souvent en désaccord mais toujours accordés ! Hugo Chastanet de Clisson bien connu dans la région , avec sa guitare et ses superbes reprises de chansons rock folk ciebaltimbanques@yahoo.com https://www.helloasso.com/associations/compagnie-baltimbanques/evenements/concert-les-ouktai-et-hugo-chastanet Rue du Docteur Duboueix Espace Saint Jacques Clisson

