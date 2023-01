Concert Ouest le 28 Janvier au Marvageur de Rosoy Rosoy Rosoy Rosoy Catégories d’Évènement: Rosoy

Yonne

Concert Ouest le 28 Janvier au Marvageur de Rosoy Rosoy, 28 janvier 2023, Rosoy Rosoy. Concert Ouest le 28 Janvier au Marvageur de Rosoy 15 Route de Véron Le Marvageur Rosoy Yonne Le Marvageur 15 Route de Véron

2023-01-28 21:30:00 – 2023-01-28

Le Marvageur 15 Route de Véron

Rosoy

Yonne Rosoy EUR Le groupe OUEST au Marvageur de Rosoy le samedi 28 Janvier 2023 !

Depuis 2020, ils ouvrent l’année des concerts au Marvageur ! Alors on ne change pas une équipe qui gagne !

OUEST c’est plus de trois heures de musique des trois dernières décennies avec des standards Rock et Pop…

Leur signature : Un esprit concert… Un Rock plaisir et authentique…! Entrée Libre – Consommation Requise.

Restauration de 19h à 21h sur réservation.

Infos et réservation au 06 69 72 23 99 ou Facebook. contact@lemarvageur.fr https://www.lemarvageur.fr/ Le Marvageur 15 Route de Véron Rosoy

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Rosoy, Yonne Autres Lieu Rosoy Adresse Rosoy Yonne Le Marvageur 15 Route de Véron Ville Rosoy Rosoy lieuville Le Marvageur 15 Route de Véron Rosoy Departement Yonne

Rosoy Rosoy Rosoy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosoy-rosoy/

Concert Ouest le 28 Janvier au Marvageur de Rosoy Rosoy 2023-01-28 was last modified: by Concert Ouest le 28 Janvier au Marvageur de Rosoy Rosoy Rosoy 28 janvier 2023 15 Route de Véron Le Marvageur Rosoy Yonne Rosoy Rosoy Yonne Yonne

Rosoy Rosoy Yonne