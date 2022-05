Concert ou Visite-Concert au château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc, 26 juillet 2022, Ancy-le-Franc.

EUR 16 27 “La Bella Donna” – ApotropaïK.

Femme idéalisée et convoitée, la bella donna est louée dans la tradition de l’amour courtois. Elle est aussi la fleur sublime, vénéneuse et mortelle. Fruit engageant à la saveur douceâtre, mais au violent poison, la belladone est bien connue des sorcières pour la préparation de leurs onguents aux propriétés hallucinogènes. Quelle métaphore plus appropriée pour illustrer l’ambiguïté de la figure féminine dans l’imaginaire médiéval ?

