Concert ou Visite-Concert au château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc, 26 juin 2022, Ancy-le-Franc.

2022-06-26 – 2022-06-26

Ancy-le-Franc Yonne

EUR 16 27 Charpentier et Molière : musique pour les divertissements de Louis XIV. Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé.

Si la musique sacrée de M.-A. Charpentier est bien connue, on connaît moins sa musique profane, encore moins celle qu’il a composée pour le théâtre. Et pourtant, quel humour dans ces pages ! Autour des “Plaisirs de Versailles” et des meilleures pièces de Molière mises en musique par Charpentier, ce programme mêle fantaisie, humour et malice pour notre plus grand plaisir.

