Concert ou Visite-Concert au château d’Ancy-le-Franc, 18 août 2022, .

Concert ou Visite-Concert au château d’Ancy-le-Franc

2022-08-18 – 2022-08-18

“Scots and Irish Tunes, Musique d’Écosse et d’Irlande” – The Curious Bards

Ces bardes modernes nous entrainent dans un curieux voyage au cœur des pays gaéliques, terre des fameux harpers (ou bardes). Au XVIIIe siècle, ces musiciens itinérants sillonnaient les routes, jouant de châteaux en belles demeures un répertoire d’airs qui racontaient les mythes et légendes de leurs provinces. Une musique traditionnelle riche de variations virtuoses, caractérisée par un groove fougueux et entrainant !

