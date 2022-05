Concert ou Visite-Concert au château d’Ancy-le Franc, 18 août 2022, .

Concert ou Visite-Concert au château d’Ancy-le Franc

2022-08-18 20:00:00 – 2022-08-18 21:30:00

“La Famille Rameau” – Justin Taylor, clavecin.

Récital consacré à la figure majeure du maître dijonnais et à ses fils, neveu et frère : un concert aux accents aussi virtuoses que jubilatoires – à l’image de cette “Poule” ou de ces “Sauvages” qui n’en finissent pas de nous séduire. « Justin Taylor développe un art du toucher tout à fait extraordinaire. Sa virtuosité est extrême, pouvant aller jusqu’à la liquidité, mais il sait la dompter, la doser et l’utiliser à bon escient. » (Resmusica).

