Concert : Ottilie, 26 avril 2022, .

Concert : Ottilie

2022-04-26 – 2022-04-26

Rendez-vous le mardi 26 avril à 20h30 au Centre Culturel Municipal François Mitterrand de Tergnier pour assister au concert électro Ottilie.

Imaginez un spectacle où les ritournelles, à la manière des chants tribaux et des chants traditionnels, envahissent l’espace mêlés aux sensations électro. Imaginez un concert intime où l’espace scénique devient propice à la rencontre. Imaginez un concert où fusionnent, autant pour les musiciens que pour le spectateur, des sensations acoustiques et électroniques.

Accompagnée du violoncelle dans cette exploration sonore à la frontière entre l’acoustique et le numérique, Ottilie [B] est de celles qui écrivent la chanson d’aujourd’hui : hybride, poétique, interactive et riche de liens, dans un rapport d’intimité au public, aux êtres et au monde.

Gratuit sur réservation

Informations et réservations au 03 23 40 24 40 ou par mail : centre.culturel@ville-tergnier.fr

Centre Culturel Tergnier

