Rue Carnot Montreuil Pas-de-Calais Montreuil Dans le Cadre du Réseau Médiéval

Concert ‘Ost et Amor’ le samedi 28 mai

Citadelle de Montreuil-sur-Mer

Un concert qui enchantera votre balade à l’intérieur de l’ancienne forteresse par une série de cessions musicales médiévales, le samedi 28 mai à partir de 14h

Les cessions d’une durée de 30 minutes : 15h, 15h45 et 16h30

Tarif de base : Entrée Citadelle Renseignements : +33 (0)3 21 06 10 83 ou +33 (0)3 21 86 90 83 – Mail : l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr

