[CONCERT] Oslo Tropique LaPéniche Chalon-sur-Saône, jeudi 23 mai 2024.

[CONCERT] Oslo Tropique LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Le concert gratuit du jeudi !

Oslo Tropique

< Rock chaud/froid Toulouse >

OSLO TROPIQUE pense sa musique tel un défouloir. On y retrouve tous les éléments du rock qui ont pour effet de vous ensorceler le corps. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à secouer la tête et taper du pieds. Les frappes puissantes, l’agressivité de la basse Rickenbacker, le gras du Marshall et le noise de l’ampli Vox développent un rock musclé et abrasif aux frontières du garage et du stoner dans lesquels s’immiscent des textes en français poétiques et engagés. Ils prennent le pari que la sueur d’un pogo permet d’éveiller conscience et réflexion.

> découvre https://youtu.be/vMvCGNgpZ8I EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 19:00:00

fin : 2024-05-23

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté com@lapeniche.org

L’événement [CONCERT] Oslo Tropique Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2024-04-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I