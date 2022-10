Concert Orin, 21 octobre 2022, Orin.

Concert

Eglise Orin Pyrnes-Atlantiques

2022-10-21 – 2022-10-21

Orin

Pyrnes-Atlantiques

Orin

EUR 0 0 Deux groupes feront voyager le public : le choeur Sensible proposera son répertoire de chants du monde et sacrés, tandis que

les Souletins du groupe Herrejentak partageront les plus belles mélodies du Pays Basque et du Béarn.

La participation pour ce concert est libre, afin de permettre à un maximum de personnes de profiter de cette grande soirée.

Deux groupes feront voyager le public : le choeur Sensible proposera son répertoire de chants du monde et sacrés, tandis que

les Souletins du groupe Herrejentak partageront les plus belles mélodies du Pays Basque et du Béarn.

La participation pour ce concert est libre, afin de permettre à un maximum de personnes de profiter de cette grande soirée.

+33 6 87 22 91 53

OTHB

Orin

dernière mise à jour : 2022-10-14 par