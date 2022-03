Concert – Orgues et voix, Amy Blake et Stephane Eliot Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Concert – Orgues et voix, Amy Blake et Stephane Eliot Kaysersberg Vignoble, 9 avril 2022, Kaysersberg Vignoble. Concert – Orgues et voix, Amy Blake et Stephane Eliot Kaysersberg Vignoble

2022-04-09 20:00:00 – 2022-04-09 22:30:00

L'auditoire aura le plaisir d'entendre des œuvres de Bach comme Sinfonia de la Cantate 29, Quia respexit du Magnificat, Jauchzet in allen Landen, Toccata et fugue en ré mineur, des œuvres de Vivaldi avec Dominus Deus de Gloria, Allegro du concerto en ré mineur, des œuvres de Georg Handel , Eternal source of light divine, Rejoice greatly O daughter of Zion, des œuvres de Mozart, Et incarnatus est, Alleluia d'Exultate jubilate, des œuvres de Giacomo Puccini, Te deum, Vissi d'Arte, Ave Maria de Giuseppe Verdi, … De grands moments, que l'orgue sous les doigts de Stéphane Eliot et la voix internationalement plébiscitée d'Amy Christianna Blake vont nous restituer en l'église de Kientzheim Les fonds récoltés seront reversés à l'AAOK pour la restauration de l'orgue. +33 6 80 54 96 01

