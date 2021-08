Dunkerque Eglise Saint Eloi Dunkerque, Nord Concert orgues et anches Eglise Saint Eloi Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Nord

Concert orgues et anches Eglise Saint Eloi, 19 septembre 2021, Dunkerque. Concert orgues et anches

Eglise Saint Eloi, le dimanche 19 septembre à 18:00

Orgue, saxophone, clarinette et cornemuse : deux artistes virtuoses qui voyagent entre musique écrite et improvisation au gré de leurs multiples influences musicales.

sur réservation

Orgue, saxophone, clarinette et cornemuse : deux artistes virtuoses qui voyagent entre musique écrite et improvisation au gré de leurs multiples influences musicales. Eglise Saint Eloi 2 rue Clémenceau 59140 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:15:00

Détails Catégories d’évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu Eglise Saint Eloi Adresse 2 rue Clémenceau 59140 Dunkerque Ville Dunkerque lieuville Eglise Saint Eloi Dunkerque