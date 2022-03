Concert : orgue seul Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne. Récital d’orgue interprété par Thibault Bitschené, titulaire de l’orgue de la cathédrale de Sées. Au programme : Sweelinck, Buxtehude, Bach, Couperin, Alain. • Libre participation aux frais. • Il n’est pas nécessaire de réserver. • Dans l’intérêt de tous, respectez les directives sanitaires gouvernementales en vigueur à la date du concert.

Organisé par Les Amis de l'orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l'Orne. Récital d'orgue interprété par Thibault Bitschené, titulaire de l'orgue de la cathédrale de Sées. Au programme : Sweelinck, Buxtehude, Bach, Couperin, Alain. • Libre participation aux frais. • Il n'est pas nécessaire de réserver. • Dans l'intérêt de tous, respectez les directives sanitaires gouvernementales en vigueur à la date du concert.

En mars et avril 2022, apportez votre propre masque et utilisez le gel hydroalcoolique fourni, la distanciation physique étant supprimée. Merci d'avance.

