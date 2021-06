Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie 61140, Bagnoles de l'Orne Normandie Concert : orgue seul Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: 61140

Bagnoles de l'Orne Normandie

Concert : orgue seul
2021-06-23 17:00:00

Organisé par les Amis de l'Orgue. Concert interprété par Alain Bouvet, titulaire de l'orgue de l'abbatiale St Etienne de Caen. Programme : Buxtehude, Bach, Bartók… Libre participation aux frais. Dans l'intérêt de tous, protégez-vous et protégez les autres. Nous vous remercions de bien vouloir apporter votre propre masque de protection, d'utiliser le gel hydroalcoolique mis à votre disposition, et de respecter la distanciation physique dans l'église.

