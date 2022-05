Concert : orgue seul

Concert : orgue seul, 24 août 2022, . Concert : orgue seul

2022-08-24 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-24 18:15:00 18:15:00 Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château). nRécital d’orgue interprété par François Moreau, cotitulaire de l’orgue de la cathédrale de Coutances. Au programme, œuvres de Gaspard Corrette : Messe du 8ème Ton, à l’usage des Dames Religieuses. • Libre participation aux frais. • Il n’est pas nécessaire de réserver. • Dans l’intérêt de tous, respectez les directives sanitaires gouvernementales en vigueur à la date du concert. Merci d’avance. Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château). nRécital d’orgue interprété par François Moreau, cotitulaire de l’orgue de la cathédrale de Coutances. Au programme, œuvres de… Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château). nRécital d’orgue interprété par François Moreau, cotitulaire de l’orgue de la cathédrale de Coutances. Au programme, œuvres de Gaspard Corrette : Messe du 8ème Ton, à l’usage des Dames Religieuses. • Libre participation aux frais. • Il n’est pas nécessaire de réserver. • Dans l’intérêt de tous, respectez les directives sanitaires gouvernementales en vigueur à la date du concert. Merci d’avance. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville