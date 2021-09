Lanvellec Lanvellec Côtes-d'Armor, Lanvellec Concert Orgue Robert Dallam – Journées du patrimoine Lanvellec Lanvellec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvellec

Concert Orgue Robert Dallam – Journées du patrimoine Lanvellec, 19 septembre 2021, Lanvellec. Concert Orgue Robert Dallam – Journées du patrimoine 2021-09-19 – 2021-09-19 Église Saint Brandan Place de l’Eglise

Lanvellec Côtes d’Armor Lanvellec Né d’une rencontre entre Joël Grare et Yoann Moulin, “Confrontations” tente de faire dialoguer deux univers sonores, deux trajectoires musicales singulières. Le souffle et l’impact. A la recherche d’une vibration commune. Cette conversation emprunte les chemins de l’improvisation, de la transcription, voire du détournement. Ainsi de l’art responsorial propre à l’orgue dans sa fonction liturgique. Il offre un échange entre les deux musiciens qui jouent avec l’espace de l’église et dessinent une prière inédite.

Parfois il y a adéquation. Chaque langage alors enrichit l’autre, le complète.

Détails
Lieu Lanvellec Adresse Église Saint Brandan Place de l'Eglise Ville Lanvellec