CONCERT ORGUE Remiremont, 29 août 2021, Remiremont. CONCERT ORGUE 2021-08-29 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-29 17:30:00 17:30:00 Place Henri Utard Abbatiale Saint-Pierre

Remiremont Vosges Remiremont En partenariat avec Musique à Remiremont, Jeux d’Orgue ad libitum vous invite au dernier concert de sa saison 2021 avec Barbara CORNET, jeune organiste élève de Eric Lebrun, au métier déjà bien affirmé. Au programme, des œuvres variées en style et couleurs, du XVIIIe au XXIe siècle.

Entrée libre – Libre participation aux frais. +33 7 81 24 22 10 JOAL dernière mise à jour : 2021-08-05 par

