CONCERT ORGUE, ORGANETTO ET CHANTS Eglise de Lassay Lassay-les-Châteaux Mayenne

2023-01-08 16:00:00 – 2023-01-08 17:00:00

Mayenne Lassay-les-Châteaux Musique du Moyen âge au 18e siècle, de Hildegarde à Bach.

Avec Gaelle Coulon et Mickael Durand Traditionnel concert d’orgues organisé par les amis de l’orgue de Lassay-les-Châteaux +33 6 87 14 16 88 Lassay-les-Châteaux

