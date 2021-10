Thann Thann Haut-Rhin, Thann Concert : orgue et voix vers Noël Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thann

Concert : orgue et voix vers Noël Thann, 28 novembre 2021, Thann. Concert : orgue et voix vers Noël 2021-11-28 17:00:00 – 2021-11-28

Thann Haut-Rhin Magnificat ! Cette sublime louange de Marie en reconnaissance et acceptation de sa mission divine, a inspiré bien des compositeurs.Pascal Reber et l’Ensemble Vocal du Pays de Thann vous invitent à découvrir des œuvres écrites autour du thème marial, entre les XIXe et XXIe siècles. Cette période musicale s’accorde bien avec l’esthétique romantique de l’instrument thannois. Puis, orgue et chœur dialogueront sur un chemin d’improvisation ponctué de thèmes de Noëls traditionnels. Pascal Reber et l’Ensemble Vocal du Pays de Thann vous invitent à découvrir des œuvres écrites autour du thème marial, entre les XIXe et XXIe siècles. +33 3 89 39 07 15 Magnificat ! Cette sublime louange de Marie en reconnaissance et acceptation de sa mission divine, a inspiré bien des compositeurs.Pascal Reber et l’Ensemble Vocal du Pays de Thann vous invitent à découvrir des œuvres écrites autour du thème marial, entre les XIXe et XXIe siècles. Cette période musicale s’accorde bien avec l’esthétique romantique de l’instrument thannois. Puis, orgue et chœur dialogueront sur un chemin d’improvisation ponctué de thèmes de Noëls traditionnels. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thann Autres Lieu Thann Adresse Ville Thann lieuville 47.81107#7.10129