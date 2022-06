Concert orgue et voix : le réveil de l’ange

Marion Lebègue, mezzo soprano, et Anne-Gaëlle Chanon à l'orgue, interprètent Richard Wagner avec un programme de Lieder romantiques allemands donné dans des versions inédites pour mezzo-soprano et orgue de Pieter-Jelle de Boer.
+33 3 89 39 07 15

