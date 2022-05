Concert : orgue et voix

2022-09-18 17:00:00 – 2022-09-18 18:15:00
Organisé par Les Amis de l'orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l'Orne et dans cette église (Bagnoles-Château).
Récital d'orgue interprété par Marie-Flore Outin, organiste de l'abbatiale St Etienne de Caen et Marie-Aimée Flipo, soprane.
Au programme : répertoire varié de l'époque baroque à nos jours.
• Libre participation aux frais.
• Il n'est pas nécessaire de réserver.
• Dans l'intérêt de tous, respectez les directives sanitaires gouvernementales en vigueur à la date du concert. Merci d'avance.
dernière mise à jour : 2022-05-13

