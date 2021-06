Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Concert orgue et violon Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Concert orgue et violon Saint-Astier, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Astier. Concert orgue et violon 2021-07-18 17:00:00 – 2021-07-18

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier Concert à 17h en l’église : orgue avec Marc Chiron, et violon avec Natacha Triadou.

Tarifs : 14 € / 11 € / gratuit scolaires et étudiants

Les Amis de l’Orgue 06 83 64 08 34 Concert à 17h en l’église : orgue avec Marc Chiron, et violon avec Natacha Triadou.

Tarifs : 14 € / 11 € / gratuit scolaires et étudiants

Les Amis de l’Orgue 06 83 64 08 34 +33 6 83 64 08 34 Concert à 17h en l’église : orgue avec Marc Chiron, et violon avec Natacha Triadou.

Tarifs : 14 € / 11 € / gratuit scolaires et étudiants

Les Amis de l’Orgue 06 83 64 08 34 Concert à 17h en l’église : orgue avec Marc Chiron, et violon avec Natacha Triadou.

Tarifs : 14 € / 11 € / gratuit scolaires et étudiants

Les Amis de l’Orgue 06 83 64 08 34 © ccivs dernière mise à jour : 2021-06-17 par Saint-Astier

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Ville Saint-Astier lieuville 45.14605#0.52946