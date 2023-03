Concert orgue et trompette Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Concert orgue et trompette, 26 mars 2023, Saint-Céré . Concert orgue et trompette Eglise Sainte Spérie Saint-Céré Lot

2023-03-26 17:00:00 – 2023-03-26 Saint-Céré

Lot Ce concert permet d’entendre l’orgue à l’égalité avec la trompette, sur des oeuvres allant de l’époque baroque à l’époque romantique. Les oeuvres choisies présentent les sonorités de l’orgue qui se marient avec le trompette, la trompette joue le rôle de soliste dans le genre du concerto mais aussi aura un rôle plus d’accompagnateur dans les oeuvres romantiques. blandine@piccinini.fr +33 6 13 10 73 10 PICCININI blandine

