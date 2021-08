Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges CONCERT ORGUE ET TROMPETTE Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

CONCERT ORGUE ET TROMPETTE Plombières-les-Bains, 15 août 2021, Plombières-les-Bains. CONCERT ORGUE ET TROMPETTE 2021-08-15 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-15 18:30:00 18:30:00 Église de Plombières-les-Bains Place Napoléon III

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains Concert “Orgue et Trompette” avec Vincent Daniel, organiste, et Bruno Petitgenêt, trompettiste. Comme chaque année, le jour du 15 août, ce rendez-vous musical est l’incontournable de l’été. Au programme : Telemann, Saint-Saëns, Purcelle, Homilius, … Entrée libre – pass sanitaire obligatoire +33 3 29 66 01 41 http://plombieres.catholique88.fr/ N-N dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT REMIREMONT

Détails Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains, Vosges Autres Lieu Plombières-les-Bains Adresse Église de Plombières-les-Bains Place Napoléon III Ville Plombières-les-Bains lieuville 47.966#6.46158