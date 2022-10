CONCERT ORGUE ET TROMPETTE L’Aiguillon-la-Presqu’île L'Aiguillon-la-Presqu'île Catégories d’évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île

Vende L’Aiguillon-la-Presqu’île Organisé par l’Association Angelico de la Baie, un concert pour une découverte de grands compositeurs (Haendel- Couperin- Delerue- Lefébure-Wély-.. avec Florence LADMIRAULT organiste titulaire de basilique et d’église à Nantes et Patrice PINEAU trompettiste vendéen, professeur au Conservatiore de la Roche S/Yon. Un temps de rencontre avec les musiciens Florence Ladmirault et Patrice Pineau. Participation au chapeau +33 2 51 56 62 70 L’Aiguillon-la-Presqu’île

