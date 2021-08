Munster Munster Haut-Rhin, Munster Concert orgue et trois trompettes Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Concert orgue et trois trompettes Munster, 29 août 2021, Munster. Concert orgue et trois trompettes 2021-08-29 17:00:00 – 2021-08-29 18:30:00

Munster Haut-Rhin Munster EUR Concert orgue et trois trompettes, Olivier Burkart, David Goltzené, Christophe Kirchenmeyer, trompettes, Denis Monhardt, orgue. Concert orgue et trois trompettes, Olivier Burkart, David Goltzené, Christophe Kirchenmeyer, trompettes, Denis Monhardt, orgue. +33 7 70 69 20 67 Concert orgue et trois trompettes, Olivier Burkart, David Goltzené, Christophe Kirchenmeyer, trompettes, Denis Monhardt, orgue. dernière mise à jour : 2021-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville 48.04222#7.13777