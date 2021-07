Nyons Nyons Drôme, Nyons Concert : Orgue et Poésie (festival Art et Foi) Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Concert : Orgue et Poésie (festival Art et Foi) Nyons, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Nyons. Concert : Orgue et Poésie (festival Art et Foi) 2021-07-15 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-15 12:00:00 12:00:00 Temple 1, Avenue Paul Laurens

Nyons Drôme « Un tendre dialogue » avec Valérie Rosier et Odette Poux-Vermorel.



Sous toutes réserves. dernière mise à jour : 2021-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Étiquettes évènement : Autres Lieu Nyons Adresse Temple 1, Avenue Paul Laurens Ville Nyons lieuville 44.36005#5.13754