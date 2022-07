Concert orgue et piano du duo « Les Tuyaux à Cordes » Deauville, 31 juillet 2022, Deauville.

Concert orgue et piano du duo « Les Tuyaux à Cordes »

Eglise Saint-Augustin Square de l’Eglise Deauville Calvados Square de l’Eglise Eglise Saint-Augustin

2022-07-31 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-31 18:30:00 18:30:00

Square de l’Eglise Eglise Saint-Augustin

Deauville

Calvados

Le duo « Les Tuyaux à Cordes », composé de Marie-Brigitte Griès, pianiste, et de Fabien Chavrot, organiste, propose un concert mêlant des duos piano et orgue, mais aussi des œuvres solistes et des pièces en quatre mains au piano. Beethoven, Chopin, Mozart, Bach… Un programme varié et adapté à tous.

Le jeu des musiciens sera retransmis en direct sur grand écran dans l’église.

L’acoustique exceptionnelle de l’église Saint-Augustin et son grand orgue permettra aux spectateurs de découvrir l’association originale de ces deux instruments.

