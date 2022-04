Concert orgue et orchestre d’harmonie Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Concert orgue et orchestre d'harmonie Place Saint-Michel Eglise N.D. de l'Assomption Quimperlé

2022-05-15 16:30:00 – 2022-05-15 18:00:00

Quimperlé Finistère Quimperlé Concert par l’Orchestre d’harmonie des sapeurs pompiers du Morbihan et l’organiste Régine Lamy.

L’Orchestre – composé de près de 60 musiciens (cuivres, bois, percussions) est dirigé par Alain Sanchez. Régine Lamy, quant à elle, tient chaque dimanche l’orgue de Guidel.

Concert organisé en partenariat avec les Amis de l’orgue

