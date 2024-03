Concert Orgue et Mandoline – Julien Martineau et Sybil Nouguier – Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, samedi 16 mars 2024.

Concert Orgue et Mandoline – Julien Martineau et Sybil Nouguier – Castanet-Tolosan Retrouvez Julien Martineau et Sybil Nouguier pour un concert orgue et Mandoline à l’église de Castanet-Tolosan le samedi 16 mars à 20 h 30 Samedi 16 mars, 20h30 Castanet-Tolosan Tarif plein : 17 € / Réduit : 12 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Concert Orgue et Mandoline avec Julien Martineau et Sybil Nouguier

Samedi 16 mars – 20 h 30 – Eglise de Castanet-Tolosan

Les Amis des Orgues de Castanet-Tolosan ont le très grand plaisir de recevoir pour la seconde fois Julien Martineau et Sybil Noguier. Ce duo orgue et mandoline avait été très apprécié lors de leur première apparition en 2018.

Au programme, vous entendrez, entre autres, une transcription de la chaconne de J.S. Bach des pièces de R. Calace (pour mandoline seule ou accompagnée).

Des oeuvres de A. Vivaldi, G. Corelli, C. Franck et Y. Tiersen complèteront le programme.

Rendez-vous le samedi 16 mars à 20 h 30 à l’église de Castanet-Tolosan.

Castanet-Tolosan Eglise de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

