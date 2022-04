Concert Orgue et Hautbois – Fanny Cousseau et Mathilde Rampelberg Vimoutiers Vimoutiers Catégories d’évènement: Orne

Vimoutiers

Concert Orgue et Hautbois – Fanny Cousseau et Mathilde Rampelberg Vimoutiers, 23 juillet 2022, Vimoutiers. Concert Orgue et Hautbois – Fanny Cousseau et Mathilde Rampelberg Vimoutiers

2022-07-23 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-23 21:30:00 21:30:00

Vimoutiers Orne Fanny Cousseau est organiste au Temple de Port-Royal à Paris et se produit régulièrement en soliste, avec chœur ou bien avec orchestre, dans divers lieux prestigieux. Mathilde Rampelberg se produit régulièrement avec de nombreux orchestres français, en qualité de hautbois solo, deuxième hautbois et cor anglais solo, ainsi qu’à l’international.

Le programme issu du répertoire classique sera précisé sur le site web de la CDC VAM et par affichage.

A partir de 10 ans

