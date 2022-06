CONCERT ORGUE ET HAUTBOIS

CONCERT ORGUE ET HAUTBOIS, 18 septembre 2022



2022-09-18 16:00:00 16:00:00 – 2022-09-18 L’association des amis de l’orgue de Clermont en Argonne vous propose un concert d’orgue et hautbois le dimanche 18 septembre 2022 à 16h dans l’église Saint-Didier de Clermont en Argonne. M Breda et M Mathieu nous interpréteront un récital et des improvisations.

Entrée libre

