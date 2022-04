Concert orgue et harpe La Sauve La Sauve Catégories d’évènement: Gironde

La Sauve

Concert orgue et harpe La Sauve, 1 mai 2022, La Sauve. Concert orgue et harpe La Sauve

2022-05-01 – 2022-05-01

La Sauve Gironde La Sauve EUR 10 10 Concert « Orgue & Harpe » avec Christian Ott organiste & Isabelle Lagors à la harpe venez redécouvrir la musique classique avec ces deux artistes (Bach, Mozart, Beethoven, Bizet, Franck, Massenet, … ). Concert « Orgue & Harpe » avec Christian Ott organiste & Isabelle Lagors à la harpe venez redécouvrir la musique classique avec ces deux artistes (Bach, Mozart, Beethoven, Bizet, Franck, Massenet, … ). +33 6 59 22 05 13 Concert « Orgue & Harpe » avec Christian Ott organiste & Isabelle Lagors à la harpe venez redécouvrir la musique classique avec ces deux artistes (Bach, Mozart, Beethoven, Bizet, Franck, Massenet, … ). Isabelle Laplagne

La Sauve

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Sauve Autres Lieu La Sauve Adresse Ville La Sauve lieuville La Sauve Departement Gironde

La Sauve La Sauve Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-sauve/

Concert orgue et harpe La Sauve 2022-05-01 was last modified: by Concert orgue et harpe La Sauve La Sauve 1 mai 2022 Gironde La Sauve

La Sauve Gironde