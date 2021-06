Nontron Nontron Dordogne, Nontron Concert Orgue et Flûte traversière Nontron Nontron Catégories d’évènement: Dordogne

Nontron

Concert Orgue et Flûte traversière Nontron, 26 juin 2021-26 juin 2021, Nontron. Concert Orgue et Flûte traversière 2021-06-26 16:30:00 – 2021-06-26

Nontron Dordogne Orgue : Olivier SALANDINI , Titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale de Bourges, Flûte Traversière : Patricia CHERTIER , Médaille d’Or de flûte traversière et de Musique de Chambre .

Programme : MOZART, C.P.E BACH , J.S BACH, M. DURUFFLE, J. ALAIN . Orgue : Olivier SALANDINI , Titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale de Bourges, Flûte Traversière : Patricia CHERTIER , Médaille d’Or de flûte traversière et de Musique de Chambre .

Programme : MOZART, C.P.E BACH , J.S BACH, M. DURUFFLE, J. ALAIN . Orgue : Olivier SALANDINI , Titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale de Bourges, Flûte Traversière : Patricia CHERTIER , Médaille d’Or de flûte traversière et de Musique de Chambre .

Programme : MOZART, C.P.E BACH , J.S BACH, M. DURUFFLE, J. ALAIN . Les Amis de l’Orgue dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Nontron Étiquettes évènement : Autres Lieu Nontron Adresse Ville Nontron lieuville 45.52851#0.66505