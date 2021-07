Thann Thann Haut-Rhin, Thann Concert : orgue et flûte Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thann

Concert : orgue et flûte Thann, 14 août 2021, Thann. Concert : orgue et flûte 2021-08-14 20:00:00 – 2021-08-14

Thann Haut-Rhin EUR « Voyage sur un air de Flûte de Pan » avec Francis ROUDIER au grand Orgue et Georges SCHMITT à la Flûte de Pan. « Voyage sur un air de Flûte de Pan » avec Francis ROUDIER au grand Orgue et Georges SCHMITT à la Flûte de Pan. +33 3 89 39 07 15 « Voyage sur un air de Flûte de Pan » avec Francis ROUDIER au grand Orgue et Georges SCHMITT à la Flûte de Pan. dernière mise à jour : 2021-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thann Autres Lieu Thann Adresse Ville Thann lieuville 47.81079#7.10128